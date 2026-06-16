Omgevingsvergunning voor dakkapel in Hoogerheide aangevraagd

Er is een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning in Hoogerheide. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de Ossendrechtseweg 60. Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 5 juni 2026.

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De aanvraag betreft een aanpassing aan de woning aan de Ossendrechtseweg 60 in Hoogerheide. De eigenaar wil een dakkapel laten plaatsen, waarvoor een officiële vergunning nodig is. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag op 5 juni ontvangen.

De gemeente Woensdrecht heeft deze aanvraag gepubliceerd op 12 juni 2026. Voor dergelijke bouwprojecten is een omgevingsvergunning verplicht, omdat ze invloed kunnen hebben op het uiterlijk en de omgeving van een pand.