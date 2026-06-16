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Aanvraag kozijnaanpassing in Hoogerheide ontvangen
Vandaag om 09:40
In Hoogerheide is een aanvraag ingediend om kozijnen aan te passen op de Tulp 24.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van kozijnen op het adres de Tulp 24 in Hoogerheide. De aanvraag is op 4 juni 2026 ingediend.
Het gaat om een omgevingsvergunning waarbij de standaard voorbereidingsprocedure geldt. De melding is officieel bekendgemaakt op 12 juni 2026.
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