Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Cuijk

Op Veldiep 5 in Cuijk is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben deze melding ontvangen op 2 juni 2026.

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Een gesloten bodemenergiesysteem wordt gebruikt om energie uit de bodem te halen voor bijvoorbeeld verwarming en koeling. De melding betreft een locatie in Cuijk en heeft het zaaknummer Z/506669.

Het systeem wordt aangelegd op Veldiep 5. De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit regelt dat bepaalde activiteiten, zoals deze, gemeld moeten worden vanwege mogelijke gevolgen voor het milieu.