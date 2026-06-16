Nieuw sportcomplex gepland in Langenboom

In Langenboom is een aanvraag ingediend voor een nieuw sportcomplex aan Dennendijk 12. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 11 juni 2026 ontvangen. Het plan omvat bouwactiviteiten, technische aanpassingen en het kappen van bomen.

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Het nieuwe sportcomplex is gepland aan Dennendijk 12 in Langenboom. De aanvraag hiervoor wordt behandeld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Onderdeel van het plan zijn bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan, technische bouwwerkzaamheden en het vellen van bomen op het terrein.

De gemeente hanteert een beslistermijn van acht weken voor deze aanvraag, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of tegen een besluit tot verlenging is niet mogelijk.