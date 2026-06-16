Woning in Wanroij wordt levensloopbestendig met nieuwe uitbouw

Een woning aan de Lindenlaan in Wanroij wordt aangepast met een uitbouw om levensloopbestendig te worden. De gemeente Land van Cuijk heeft op 11 juni 2026 de vergunningsaanvraag ontvangen.

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De woning aan Lindenlaan 32 in Wanroij krijgt een nieuwe uitbouw. Deze aanpassing is bedoeld om het huis geschikt te maken voor bewoners die langer zelfstandig willen blijven wonen, bijvoorbeeld op oudere leeftijd.

De aanvraag betreft een bouwactiviteit en wordt volgens de gebruikelijke procedure beoordeeld door de gemeente Land van Cuijk. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met mogelijke verlenging tot maximaal 14 weken.