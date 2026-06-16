Uitbreiding bedrijfsgebouw en verhuizing fitnessstudio in Maashees

In Maashees is een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw en het verplaatsen van een fitnessstudio aan de Monseigneur Geurtsstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag werd op 11 juni 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het betreft een locatie op Monseigneur Geurtsstraat 78. Het plan omvat zowel technische bouwactiviteiten als werkzaamheden die passen binnen het omgevingsplan.

De aanvraag wordt volgens de standaardprocedure beoordeeld. De gemeente heeft acht weken om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een verlenging van de termijn is niet mogelijk.