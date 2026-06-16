Opslag propaan gemeld aan Sambeeksedijk in Sint Anthonis

In Sint Anthonis is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in tanks.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het opslaan van propaan in opslagtanks. Het gaat om een locatie aan de Sambeeksedijk 1B in Sint Anthonis.

De melding is op 20 april 2026 binnengekomen bij de gemeente. Het opslaan van propaan moet worden gemeld vanwege de mogelijke invloed op de omgeving. Tegen deze melding kan niet worden geprotesteerd.