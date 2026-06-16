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Rundveehouderij in Langenboom wordt aangepast
Vandaag om 09:40
Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben een melding ontvangen voor het wijzigen van een rundveehouderij aan de Dorpsstraat in Langenboom.
De melding gaat over een aanpassing bij een rundveehouderij op Dorpsstraat 9 in Langenboom. De gemeente ontving deze melding op 12 maart 2026.
Het besluit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt. Het DSO-kenmerk van de melding is 2026031201804 en het zaaknummer Z/501056.
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