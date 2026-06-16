Rundveehouderij in Langenboom wordt aangepast

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben een melding ontvangen voor het wijzigen van een rundveehouderij aan de Dorpsstraat in Langenboom.

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De melding gaat over een aanpassing bij een rundveehouderij op Dorpsstraat 9 in Langenboom. De gemeente ontving deze melding op 12 maart 2026.

Het besluit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt. Het DSO-kenmerk van de melding is 2026031201804 en het zaaknummer Z/501056.