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Tijdelijke fietsenrekken bij St. Annastraat in Breda
Vandaag om 09:43
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor tijdelijke fietsenrekken naast St. Annastraat 14 in Breda. De rekken mogen worden geplaatst op 26 juni 2026 van twaalf uur ’s middags tot half elf ’s avonds.
Op 12 juni 2026 is besloten dat er tijdelijke fietsenrekken mogen worden geplaatst op de St. Annastraat in Breda. Deze vergunning valt onder artikel 2:4A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.
De rekken worden geplaatst naast huisnummer 14 en zijn bedoeld voor gebruik op zaterdag 26 juni 2026. Ze mogen er staan vanaf twaalf uur ’s middags tot half elf ’s avonds.
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