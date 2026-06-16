Bodemsanering Tuinen van Genta in Breda goedgekeurd

De bodemsanering op de Teteringsedijk in Breda is goedgekeurd. Het college van Breda heeft gebruiksbeperkingen opgelegd voor de locatie Tuinen van Genta.

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De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant ontving op 4 december 2023 een verslag over de bodemsanering op de Teteringsedijk in Breda. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de uitgevoerde sanering en stelt dat er gebruiksbeperkingen gelden voor deze locatie.

De nieuwe beschikking vervangt de eerdere van 31 oktober 2023. Het besluit is direct van kracht, ondanks mogelijke bezwaren. Dit betekent dat de locatie nu onder specifieke voorwaarden mag worden gebruikt.