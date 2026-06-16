Nieuwe dakkapel gepland aan achterzijde woning in Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het vervangen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning door een grotere variant.

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De aanvraag betreft een woning aan Aalkensland 1 in Eindhoven. Het gaat om het vergroten van de bestaande dakkapel aan de achterzijde van het huis. De aanvraag is op 11 juni 2026 ontvangen.

De omgevingsvergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.