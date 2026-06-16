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Ontdek

Kamerverhuur voor vijf kamers in Eindhoven officieel goedgekeurd

Vandaag om 09:43

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het legaliseren van kamerverhuur aan de Valeriusstraat. Het gaat om een vergunning voor vijf kamers.

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De vergunning is verleend op 9 juni 2026 en betreft een adres aan de Valeriusstraat in Eindhoven. Het gaat om een binnenplanse activiteit onder de overgangsregeling voor kamerverhuur in 2026.

Het besluit ligt vanaf twee dagen na de verzenddatum ter inzage op het Inwonersplein van het Stadhuis in Eindhoven. Ook is het besluit digitaal beschikbaar via een officiële publicatiewebsite van de gemeente Eindhoven.

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