Doorgang bij garagedeur in Eindhoven wordt verhoogd

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd om de doorgang bij een garagedeur te verhogen. Het gaat om Tartinistraat 19-G05.

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Op 11 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor het verhogen van de doorgang ter hoogte van een garagedeur aan de Tartinistraat in Eindhoven. Deze aanvraag valt onder de omgevingsvergunning en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-005440.

De vergunning is uitsluitend ter kennisgeving ingediend en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Het gaat om een aanpassing aan de doorgang die vermoedelijk meer ruimte moet bieden.