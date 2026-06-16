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Reclamebanner aangevraagd voor Dommelstraat in Eindhoven

Vandaag om 09:43

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een reclamebanner aan de Dommelstraat 6 in Eindhoven. De aanvraag is ingediend op 11 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een reclamebanner op het adres Dommelstraat 6, postcode 5611CK in Eindhoven. De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-005441.

Deze vergunningaanvraag is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt.

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