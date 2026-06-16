Woning in Eindhoven krijgt nieuwe voorgevel en aanbouw

Er is een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van een woning aan de Grassnip in Eindhoven.

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Op 11 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning in Eindhoven. Het gaat om werkzaamheden aan een woning aan de Grassnip 10. De plannen omvatten het aanpassen van de voorgevel en het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde.

De aanvraag is ter kennisgeving geregistreerd en ligt niet ter inzage. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.