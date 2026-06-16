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Dakkapel aanpassing aangevraagd voor woning in Eindhoven
Vandaag om 09:43
Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het samenvoegen van twee dakkapellen aan de achterzijde van een woning aan de Zeelsterstraat in Eindhoven.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op het adres Zeelsterstraat 93A in Eindhoven. De aanvraag is op 11 juni 2026 ontvangen en gaat om aanpassingen aan de dakkapellen van de woning.
De melding is ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.
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