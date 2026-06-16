Vergunning verleend voor verbouwing woning in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het verbouwen, uitbouwen en verduurzamen van een woning aan de Sperwerlaan.

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Het gaat om een woning aan de Sperwerlaan 11 in Eindhoven. De vergunning is verleend voor verschillende werkzaamheden, waaronder een bouwtechnische en ruimtelijke aanpassing. Daarnaast is ook toestemming gegeven voor een uitweg en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het doel van de verbouwing is om de woning te verduurzamen.

De stukken die bij de vergunning horen zijn vanaf nu digitaal in te zien. Het besluit is ook te vinden via de website met ruimtelijke regels op de kaart. Hiermee is de procedure voor de verbouwing afgerond.