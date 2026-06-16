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Kunstwerk gepland in voortuin Van Abbemuseum Eindhoven

Vandaag om 09:43

Het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft een vergunning aangevraagd om een kunstwerk in de voortuin te plaatsen.

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Op 11 juni 2026 heeft het Van Abbemuseum een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de plaatsing van een kunstwerk in de voortuin van het museum aan de Stratumsedijk 2 in Eindhoven.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005448. Op dit moment is de vergunning enkel ter kennisgeving en niet in te zien. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.

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