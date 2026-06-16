Bijgebouw achtertuin Eindhoven mogelijk Airbnb-accommodatie

Er is een vergunning aangevraagd om een bijgebouw in een achtertuin in Eindhoven te gebruiken voor Airbnb. Het gaat om een pand aan de Ardèchelaan.

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De aanvraag betreft een wijziging van het gebruik van een bijgebouw dat zich in de achtertuin bevindt. De eigenaar wil dit gaan verhuren via Airbnb. Het adres van de locatie is Ardèchelaan 16, 5627EN Eindhoven.

De aanvraag is op 11 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Het gaat hier om een kennisgeving van de vergunningaanvraag. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de stukken liggen niet ter inzage.