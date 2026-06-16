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Omgevingsvergunning in Esch ingetrokken
Vandaag om 09:44
De omgevingsvergunning voor De Wertjes 8 in Esch is ingetrokken. Het ging om een vergunning voor een kantoorruimte en kantine bij een kas.
De vergunning was eerder op 8 juni 2023 verleend onder nummer RV/2022272. Het besluit tot intrekking is op 12 juni 2026 verzonden.
Belangstellenden kunnen het besluit zes weken lang inzien. Hiervoor is een afspraak nodig met het gemeentelijke team dat verantwoordelijk is voor vergunningen, toezicht en handhaving.
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