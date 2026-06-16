Omgevingsvergunning aangevraagd voor bijgebouw in Geffen

Burgemeester en wethouders hebben een vergunningsaanvraag ontvangen voor een vrijstaand bijgebouw aan de Bergstraat 39a in Geffen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 11 juni 2026 ingediend. Het gaat om een bijgebouw op het adres Bergstraat 39a. Het is nog niet bekend of de vergunning verleend zal worden.

Wie meer wil weten over de aanvraag kan de stukken inzien. Hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt bij de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.