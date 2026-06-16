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Opslag gevaarlijke stoffen beëindigd in Oss
Vandaag om 09:46
Bij Drontermeer 9 in Oss is het opslaan van gevaarlijke stoffen gestopt.
Op het adres Drontermeer 9 in Oss is een melding gedaan voor het beëindigen van de opslag van gevaarlijke stoffen. Het gaat om stoffen die anders dan organische peroxiden verpakt zijn.
De melding is op 29 april 2026 ontvangen door de gemeente Oss. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.
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