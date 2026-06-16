Aanhanger met autobanden weggesleept in Raamsdonksveer

Een aanhanger met autobanden is op 11 juni 2026 weggesleept in Raamsdonksveer. Het voertuig stond al drie dagen stil op de openbare weg aan de Kloosterweg en leek gedumpt. De eigenaar is onbekend.

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De aanhanger, zonder kenteken en in slechte staat, bevond zich ter hoogte van een weiland aan de Kloosterweg. Het voertuig was eerder op 8, 9 en 11 juni op dezelfde plek geconstateerd. Omdat het langer dan drie dagen op de openbare weg stond, is besloten om het te verwijderen.

De gemeente heeft de aanhanger naar de gemeentewerf aan de Julianalaan 103 gebracht. De eigenaar kan het voertuig binnen veertien dagen ophalen, mits de kosten voor het wegslepen en bewaren worden betaald. Als dit niet gebeurt, wordt de aanhanger verkocht of vernietigd.