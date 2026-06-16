Vergunningsaanvraag dakkapellen in Heeze

In Heeze is een vergunning aangevraagd voor nieuwe dakkapellen aan de Sint Willibrorduslaan.

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De gemeente Heeze heeft op 11 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het plaatsen van nieuwe dakkapellen aan de Sint Willibrorduslaan 13.

Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer 493950 en valt binnen het onderdeel 'bouwen' van het omgevingsplan. Dit is een kennisgeving van ontvangst, waarbij de plannen niet openbaar zijn en er geen officiële reactie mogelijk is.