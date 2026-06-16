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Opslag gevaarlijke stoffen gemeld in Schijndel
Vandaag om 09:47
Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen aan de Spoorlaan in Schijndel.
De melding betreft het opslaan van gevaarlijke stoffen, behalve organische peroxiden, verpakt op het adres Spoorlaan 60 in Schijndel. De gemeente ontving deze melding op 23 april 2026.
Het opslaan van dergelijke stoffen moet worden gemeld vanwege de gevolgen voor veiligheid en milieu. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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