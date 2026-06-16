Vergunning verleend voor sloop en asbestsanering in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van een pand aan de Generaal Smutslaan 224. Hierbij wordt ook een verbindingsbrug verwijderd en asbest gesaneerd.

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De aanvraag voor de vergunning werd op 11 maart 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003000. Het besluit heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden op de genoemde locatie.

Met deze vergunning geeft de gemeente toestemming voor het slopen en saneren van het pand, wat mogelijk invloed heeft op de directe omgeving. Omwonenden kunnen meer informatie vinden via de gemeente Tilburg.