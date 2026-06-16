Evenement op Campus Tilburg University op 4 september 2026

Op de campus van Tilburg University is een aanvraag gedaan voor een evenementenvergunning voor de Koningshoevenontmoeting op 4 september 2026.

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Het evenement staat gepland van half vier ’s middags tot negen uur ’s avonds op de campus aan de Warandelaan 2 in Tilburg. De gemeente heeft de aanvraag op 8 juni 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007154.

De gemeente Tilburg heeft tot uiterlijk 3 augustus 2026 om een besluit te nemen over de aanvraag, al kan deze termijn worden opgeschort of verlengd. Zodra er een beslissing is genomen, wordt dit bekendgemaakt in een nieuw bericht.