Evenementenvergunning aangevraagd voor feestweek in Tilburg

Voor het vijfjarig bestaan van Rosalie is een vergunning aangevraagd in Tilburg. Het evenement staat gepland van 15 tot en met 20 september 2026 op de Heuvel.

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De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om een feestweek ter ere van het vijfjarig bestaan van Rosalie. De festiviteiten moeten plaatsvinden op de Heuvel in het centrum van Tilburg. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007240.

Het evenement is gepland van vrijdag 15 september tot en met woensdag 20 september 2026. De tijden variëren per dag, van in de middag tot ’s avonds. De gemeente behandelt de aanvraag en neemt uiterlijk op 3 augustus 2026 een besluit. Het kan ook eerder of later zijn, afhankelijk van mogelijke verlenging van de termijn.