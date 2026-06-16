Verbouwing gepland aan Sportstraat in Valkenswaard

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor een verbouwing aan Sportstraat 7 in Valkenswaard. Het gaat om het verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een draagbalk.

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De gemeente Valkenswaard heeft op 12 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een verbouwing aan Sportstraat 7, waarbij een draagmuur wordt verwijderd en een draagbalk wordt geplaatst. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 494149.

De aanvraag valt onder de categorie ‘Bouwen’. Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reactie mogelijk is.