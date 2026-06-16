Uitrit aangevraagd aan Valkenierstraat in Valkenswaard

Er is een aanvraag ingediend voor een uitrit aan de Valkenierstraat in Valkenswaard. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 11 juni 2026 door de gemeente is ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Valkenierstraat 87, 5553CP in Valkenswaard. Het plan is om een uitrit te realiseren op deze locatie. De zaak is geregistreerd onder nummer 494072.

De gemeente meldt dat het hier gaat om een ontvangstbevestiging van de aanvraag. De plannen zijn niet ter inzage en er kan niet officieel op gereageerd worden.