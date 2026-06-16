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Vergunning aangevraagd voor Ezeltjesdag 2026 in Nuenen

Vandaag om 09:53

Stichting Ezeltjesdag Nuenen-Eenheid heeft een vergunning aangevraagd voor de Ezeltjesdag op zondag 6 september 2026. Het evenement is gepland aan Mulakkers 23 in Nuenen.

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De Ezeltjesdag, een jaarlijks terugkerend evenement, staat gepland voor zondag 6 september 2026. Stichting Ezeltjesdag Nuenen-Eenheid heeft een vergunning aangevraagd om dit evenement te organiseren aan Mulakkers 23 in Nuenen.

Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend. Het college van burgemeester en wethouders zal de aanvraag beoordelen. Het evenement trekt doorgaans veel bezoekers en is een bekende activiteit in de regio.

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