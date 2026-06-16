Hardloopevenement Misty Lakes Trail door Nuenen en Gerwen

Op zondag 20 september 2026 organiseert Runnersclub Lieshout de Misty Lakes Trail, een hardloopevenement over routes door Nuenen en Gerwen.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag voor dit evenement is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen. De Misty Lakes Trail is bedoeld voor hardlopers en zal plaatsvinden over verschillende routes in de omgeving.