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Hardloopevenement Misty Lakes Trail door Nuenen en Gerwen
Vandaag om 09:53
Op zondag 20 september 2026 organiseert Runnersclub Lieshout de Misty Lakes Trail, een hardloopevenement over routes door Nuenen en Gerwen.
De vergunningaanvraag voor dit evenement is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen. De Misty Lakes Trail is bedoeld voor hardlopers en zal plaatsvinden over verschillende routes in de omgeving.
Het evenement staat gepland op zondag 20 september 2026. Voor vragen over de aanvraag kan contact worden opgenomen met Annemarie van Gerwen op specifieke dagen via het telefoonnummer dat bij de gemeente bekend is.
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