Kindervakantieweek Gerwen keert terug in augustus 2026

De Kindervakantieweek Gerwen staat gepland van 12 tot en met 14 augustus 2026 op het terrein aan De Huikert 35 in Nuenen.

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Stichting Jeugd en Jongerenactiviteiten Gerwen heeft een vergunning aangevraagd voor de jaarlijkse Kindervakantieweek. Het evenement vindt plaats op het terrein aan De Huikert 35 in Nuenen.

Het driedaagse programma biedt activiteiten voor kinderen en wordt georganiseerd van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 augustus 2026. De aanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen.