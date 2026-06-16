Vergunning aangevraagd voor vlooienmarkt Scouting Panta Rhei in Nuenen

Scouting Panta Rhei heeft een vergunning aangevraagd voor een vlooienmarkt op 12 en 13 september 2026. Het evenement staat gepland aan Pastoorsmast 12 in Nuenen.

Gevonden voor jou

De vlooienmarkt van Scouting Panta Rhei moet plaatsvinden op zaterdag 12 en zondag 13 september 2026. Hiervoor is een vergunning aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen.

Het evenement wordt georganiseerd op het terrein aan Pastoorsmast 12 in Nuenen. De aanvraag is ingediend door Scouting Panta Rhei en ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Praktische details over de vergunning zijn nog niet bekendgemaakt.