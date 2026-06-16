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Buurtbarbecue Het Puyven aangekondigd voor 4 juli 2026
Vandaag om 09:53
Op 4 juli 2026 organiseert Wijkvereniging Het Puyven een buurtbarbecue in de speeltuin tussen huisnummers 25 en 33 in Nuenen.
De buurtbarbecue vindt plaats op zaterdag 4 juli 2026 en is aangemeld door Wijkvereniging Het Puyven. Het evenement wordt gehouden in de speeltuin Het Puyven, gelegen tussen huisnummers 25 en 33.
De melding voor het evenement is verzonden op 9 juni 2026. Omdat het een melding betreft, zijn er geen juridische stappen van toepassing.
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