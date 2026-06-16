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Mini Marathon Nuenen krijgt groen licht voor 2026
Vandaag om 09:53
De Mini Marathon Nuenen heeft toestemming gekregen om op 5 juli 2026 plaats te vinden aan de Dubbestraat 4 in Nuenen. Het evenement wordt georganiseerd door De Coovelse Menners.
De vergunning is verleend door de gemeente Nuenen en geldt voor het adres Dubbestraat 4. Het hardloopevenement staat gepland voor zondag 5 juli 2026. De Coovelse Menners zijn verantwoordelijk voor de organisatie.
De officiële goedkeuring is op 9 juni 2026 verzonden. Het evenement maakt gebruik van een vooraf aangewezen locatie, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving en de geldende regels.
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