Navigatie overslaan
Ontdek

Mini Marathon Nuenen krijgt groen licht voor 2026

Vandaag om 09:53

De Mini Marathon Nuenen heeft toestemming gekregen om op 5 juli 2026 plaats te vinden aan de Dubbestraat 4 in Nuenen. Het evenement wordt georganiseerd door De Coovelse Menners.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend door de gemeente Nuenen en geldt voor het adres Dubbestraat 4. Het hardloopevenement staat gepland voor zondag 5 juli 2026. De Coovelse Menners zijn verantwoordelijk voor de organisatie.

De officiële goedkeuring is op 9 juni 2026 verzonden. Het evenement maakt gebruik van een vooraf aangewezen locatie, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving en de geldende regels.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.