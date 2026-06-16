Gemeente Best krijgt voorkeursrecht op Steegsche Velden West

De gemeente Best heeft een voorkeursrecht gevestigd op percelen in Steegsche Velden West. Dit geeft de gemeente voorrang bij aankoop van deze gronden, die nodig zijn voor toekomstige gebiedsontwikkeling.

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Het voorkeursrecht geldt voor tientallen percelen in het gebied Steegsche Velden West. Met dit besluit wil de gemeente een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving creëren met woningen en voorzieningen voor alle leeftijden. Ook wordt ingezet op een natuurlijke overgang van het dorp naar het omliggende landschap.

Eigenaren van de betreffende percelen mogen hun grond alleen verkopen als zij deze eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Het voorkeursrecht verplicht hen echter niet tot verkoop. Bij een vrijwillige verkoop kan de gemeente besluiten of zij de grond wil kopen.

Het besluit is op 16 juni 2026 bekendgemaakt en ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Best. Het voorkeursrecht treedt in werking zodra het is ingeschreven in de openbare registers.