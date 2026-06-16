Inrit bij Macropediusplantsoen in Gemert wordt breder

De gemeente Gemert-Bakel heeft groen licht gegeven voor het verbreden van een inrit bij Macropediusplantsoen 27 in Gemert.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de aanpassing van de bestaande inrit aan het Macropediusplantsoen. Deze verbreding moet zorgen voor meer gebruiksgemak.

De melding is gekoppeld aan zaaknummer 17587-2026. Het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad, waarmee het officieel is vastgelegd.