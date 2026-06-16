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Beslistermijn verlengd voor bouwen van carport in Gemert

Vandaag om 09:53

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een carport te bouwen aan de Wingerd 20 in Gemert. De verlenging van de termijn is op 8 juni 2026 bekendgemaakt.

Gevonden voor jou

Op Wingerd 20 in Gemert is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een carport. De gemeente heeft besloten meer tijd te nemen om hierover te beslissen. Dit betekent dat de oorspronkelijke termijn is verlengd.

Informatie over vergunningen en bekendmakingen in de gemeente Gemert-Bakel is te vinden op de website van de gemeente. Wie liever de plannen wil inzien op papier, kan hiervoor een afspraak maken bij het gemeentehuis.

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