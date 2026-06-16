DSJ interieurs in Moergestel meldt milieubelastende activiteiten

Het bedrijf DSJ interieurs in Moergestel heeft een melding gedaan voor het mechanisch bewerken, reinigen, lijmen en coaten van materialen. De melding is afgehandeld door de gemeente Oisterwijk.

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DSJ interieurs, gevestigd aan de Industrieweg 6 in Moergestel, heeft aangegeven milieubelastende activiteiten uit te voeren. Het gaat onder andere om het mechanisch bewerken van materialen, zoals hout, en het reinigen, lijmen en coaten ervan.

De melding werd op 6 november 2025 ingediend en op 9 juni 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2025-00026278.