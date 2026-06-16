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Vergunning verleend voor schuurtje met overkapping in Alphen
Vandaag om 09:54
De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het verplaatsen van een schuurtje en het toevoegen van een overkapping aan de Baarleseweg in Alphen.
Het schuurtje, dat al eerder was vergund, mag nu worden verplaatst en uitgebreid met een overkapping. Dit gebeurt op het adres Baarleseweg 62 c in Alphen. Het besluit is op 12 juni 2026 verzonden.
De werkzaamheden vallen onder een omgevingsvergunning, een officiële toestemming van de gemeente om te bouwen of aan te passen op een specifieke locatie. Het verplaatsen en aanpassen van het schuurtje zal zorgen voor een praktische uitbreiding.
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