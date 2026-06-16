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Boom gekapt voor nieuwe straat bij Baarleseweg in Alphen
Vandaag om 09:54
De gemeente Alphen-Chaam heeft besloten dat een boom mag worden gekapt voor de verlenging van de Korte Bedde. Er geldt een herplantplicht.
De boom moet plaatsmaken voor de aansluiting van de nieuwe straat op de Baarleseweg, nabij huisnummer 60a in Alphen. Het besluit is op 12 juni 2026 verzonden en heeft een uitgestelde inwerkingtreding.
Bij het kappen van de boom is een herplantplicht opgelegd, wat betekent dat er een nieuwe boom geplant moet worden ter vervanging.
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