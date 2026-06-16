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Vergunning voor 8 woningen aan Beukenlaan in Alphen verleend
Vandaag om 09:54
De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven voor de bouw van acht aaneengesloten woningen aan de Beukenlaan in Alphen.
Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam hebben een vergunning verleend voor de bouw van acht geschakelde woningen aan de Beukenlaan. Het besluit is op 12 juni 2026 verzonden.
De nieuwbouwwoningen komen op de adressen Beukenlaan 32 tot en met 46 in Alphen. Het gaat om een project waarvoor eerder een aanvraag werd ingediend onder verzoeklocatie 2026043000286.
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