Omgevingsvergunning voor gevelreclame Schaijk ingetrokken

De aanvraag voor een omgevingsvergunning op Rijksweg 36 in Schaijk is ingetrokken. Het ging om het aanbrengen van gevelreclame.

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Op 27 mei 2026 werd een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning op het adres Rijksweg 36, 5374 RB Schaijk. De vergunning had betrekking op het plaatsen van reclame op de gevel van het pand.

De zaak stond geregistreerd onder nummer 44967-2026. Inmiddels is besloten de aanvraag in te trekken, waardoor er geen verdere stappen worden ondernomen voor deze vergunning.