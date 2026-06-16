Uden ruimt verkeersborden op in centrumstraten

De gemeente Maashorst heeft besloten om verkeersborden in de straten Markt en Nieuwe Markt in Uden op te ruimen. Borden zoals woonerf-, eenrichtingsweg- en vrachtverbodsborden verdwijnen om verkeer overzichtelijker te maken. Dit wordt voorbereid op bouwactiviteiten in het najaar van 2026.

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De gemeente Maashorst heeft een inventarisatie uitgevoerd van de verkeersborden in de straten Markt en Nieuwe Markt in Uden. Hieruit bleek dat veel borden hun functie verloren hebben en het overzicht voor weggebruikers verstoren. Dit betreft onder andere borden voor woonerven, eenrichtingswegen en gesloten verklaringen voor vrachtverkeer.

De sanering van deze borden is tevens een voorbereiding op de bouw van een appartementencomplex op de hoek van Kastanjeweg en Markt. Deze werkzaamheden beginnen naar verwachting in het najaar van 2026 en zullen ongeveer een jaar duren. Tijdens de bouw wordt de straat deels afgesloten, waardoor de borden sowieso verwijderd moeten worden. In die periode zal de gemeente ook onderzoeken hoe het verkeer functioneert zonder de aanduiding als eenrichtingsweg.

Daarnaast wordt de maximumsnelheid in het gebied aangepast naar 30 kilometer per uur, met nieuwe borden die zonaal worden uitgevoerd. Dit moet zorgen voor een duidelijkere en veiliger verkeerssituatie.