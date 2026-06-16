Uden: aanvraag tijdelijke vergunning voor huisvesting werknemers

In Uden is een aanvraag gedaan om een tijdelijke vergunning te verlengen voor de verbouwing van een pand voor internationale werknemers.

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De gemeente Maashorst heeft op 11 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de locatie Groenendal 7B in Uden. De aanvraag betreft het verlengen van een tijdelijke vergunning voor de verbouwing van een pand dat wordt gebruikt voor de huisvesting van internationale werknemers. Daarnaast vraagt de aanvrager om toestemming voor het afwijken van regels in het omgevingsplan.

Deze aanvraag is geregistreerd onder het nummer 48891-2026. Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat hierop niet formeel gereageerd kan worden. Geïnteresseerden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met de gemeente Maashorst.