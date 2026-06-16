Gratis valpreventie screeningsdag in Best

Op donderdag 2 juli vindt in Best een gratis Valpreventie Screeningsdag plaats. Het evenement is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 65 jaar die meer willen weten over hun valrisico en hoe ze vallen kunnen voorkomen.

Gevonden voor jou

De screeningsdag wordt georganiseerd door Tuurlijk Best en de gemeente Best. Tijdens deze middag krijgen deelnemers inzicht in hun valrisico en praktische tips om veilig en zelfstandig te blijven bewegen.

Bezoekers kunnen rekenen op een persoonlijke test, advies van zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten, en gesprekken over valangst en valervaringen. Ook wordt bekeken of een specifiek valpreventieprogramma geschikt is voor hen.

Praktische informatie

De Valpreventie Screeningsdag vindt plaats op donderdag 2 juli van één uur tot half zes ’s middags. De locatie is De Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best.

Deelnemers die medicijnen gebruiken, wordt gevraagd een actuele medicatielijst mee te nemen. Dit helpt bij een beter advies.

Aanmelden voor het evenement is verplicht. Voor meer informatie over hoe u zich kunt inschrijven, wordt verwezen naar de organisatoren.