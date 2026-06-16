Informatieavond over snelfietsroute F58 in Oirschot

Na de zomer begint de aanleg van de snelfietsroute F58 tussen Oirschot en Best. Op 1 juli organiseert aannemer KWS Infra een informatieavond over de werkzaamheden.

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De nieuwe snelfietsroute F58 moet zorgen voor een snelle, veilige en comfortabele verbinding tussen Oirschot, Best, Eindhoven en Tilburg. Het traject loopt vanaf de gemeentegrens met Best tot Koolmond, vlakbij het viaduct van de Kempenweg, en volgt grotendeels het Wilhelminakanaal.

De aanleg van de route start op 31 augustus en wordt uitgevoerd in fases om de overlast te beperken. De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot 18 december 2026. Het project draagt bij aan een betere bereikbaarheid in de regio en moet het autoverkeer verminderen door duurzaam vervoer te stimuleren.

Informatieavond op 1 juli

Aannemer KWS Infra geeft tijdens de informatieavond uitleg over het ontwerp, de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. Bezoekers kunnen ook vragen stellen over het project.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 juli 2026 van zeven tot negen uur ’s avonds in zaal d’n Schuurherd, Bestseweg 52 in Oirschot.

Updates via KWS-app

Omwonenden en gebruikers van de fietsroute kunnen actuele informatie over de werkzaamheden volgen via de gratis KWS-app. Deze app biedt updates over de planning, wijzigingen en eventuele omleidingen.