Leerlingen 2College Durendael leren omgaan met groepsdruk via film

Leerlingen van 2College Durendael hebben dit schooljaar via een filmworkshop gewerkt aan hun mentale weerbaarheid. De interactieve lessen maakten deel uit van een pilot van de gemeente Oisterwijk. Zowel leerlingen als docenten zijn enthousiast over deze aanpak.

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De workshop werd gegeven door producent Ramon Etman en regisseur Lisette Vlassak van filmworkshop.nl. Het project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Cultuur van de gemeente Oisterwijk, waarin cultuur wordt gebruikt om het welzijn van jongeren te verbeteren.

Leerlingen uit VWO 4, HAVO 4 en VMBO 3 volgden de workshop tijdens de lessen maatschappijleer. Na een voorbereidende opdracht acteerden zij herkenbare situaties uit het dagelijks leven. Met fragmenten uit films en series gingen zij in gesprek over onderwerpen zoals groepsdruk en pesten.

Leren door zelf te doen

In groepjes bedachten de leerlingen scènes rond thema’s als onzekerheid en grensoverschrijdend gedrag, die zij vervolgens filmden met professionele apparatuur. Door te improviseren leerden zij omgaan met onverwachte situaties. Volgens de initiatiefnemers helpt deze aanpak jongeren beter voorbereid te zijn op het echte leven.

De combinatie van film, gesprekken en actief meedoen maakt maatschappelijke thema’s toegankelijk en bespreekbaar. De workshop heeft zowel bij de leerlingen als de docenten een positieve indruk achtergelaten.

Succesvolle pilot krijgt vervolg

De filmworkshop wordt gezien als een veelbelovende pilot. Het plan is om het project volgend schooljaar opnieuw in te zetten en mogelijk verder uit te breiden. Dankzij het cultuurbudget van de gemeente Oisterwijk wordt cultuur ingezet om welzijn en sociale cohesie te versterken.

Op 2College Durendael lijkt deze aanpak goed aan te sluiten bij de behoeften van jongeren. Door situaties te oefenen en te bespreken, leren zij niet alleen over maatschappelijke thema’s, maar ervaren zij ook hoe ze hiermee om kunnen gaan.