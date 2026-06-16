Bouw van eerste woningen in Rijen gestart

In Rijen is de bouw van de eerste woningen in nieuwbouwwijk Tussen de Leijen begonnen. Hurks bouwt hier 115 woningen, waarvan 33 huurwoningen, en viert de start samen met toekomstige bewoners.

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De bouw van de huizen wordt uitgevoerd door Hurks, het voormalige Ballast Nedam Zuid. Het bedrijf werkt van noord naar zuid en verwacht de eerste woningen op te leveren in het eerste kwartaal van 2027. De oplevering gebeurt in blokken, zodat de nieuwe bewoners gefaseerd kunnen verhuizen.

Naast Hurks werkt ook ontwikkelaar Durendael aan de wijk. Dit bedrijf wil begin 2027 starten met de bouw van nog eens 37 woningen, waarvan 12 huurwoningen. Van Santvoort is verantwoordelijk voor de bouw en verkoop van deze huizen. De verkoopprocedure begint in het derde kwartaal van dit jaar, nadat de omgevingsvergunning definitief is.

Nieuwbouwproject met huur en koop

De wijk Tussen de Leijen biedt zowel huur- als koopwoningen. Leystromen is betrokken bij de verhuur van de huurhuizen. Het project trekt veel belangstelling van woningzoekenden. Hoewel sommige koopwoningen via Ballast Nedam Development al beschikbaar zijn, begint de verkoop van de woningen van Durendael pas later dit jaar.

De nieuwbouwwijk is een belangrijke toevoeging voor Rijen, waar veel behoefte is aan nieuwe woonruimte. Met een mix van huur- en koopwoningen krijgen verschillende doelgroepen de kans om zich hier te vestigen. De feestelijke start van de bouw markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied.